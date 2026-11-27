Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа изменена версия на съвместното изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В първоначалния текст, разпространен от Белия дом след срещата им, призивът да не се разширява войната беше отправен към Русия. В публикувания от Тръмп вариант той се отнася и до Украйна, съобщи БНТ.

Служител на НАТО, пожелал анонимност, заяви пред „Политико“, че двете страни са съгласували първоначалния текст. Белият дом засега не е коментирал промяната. В отделна публикация Тръмп заяви, че по време на срещата си с Владимир Путин в Китай го е призовал да „прекрати военната агресия в Европа“.

Тръмп допусна участие на Путин в срещата на Г-20

Американският президент заяви, че Путин може да присъства на срещата на Г-20 през декември във Флорида. „Не знам, но ако иска да дойде, със сигурност може. Някои хора обаче няма да са съгласни с това“, каза Тръмп. От Кремъл съобщиха, че руският президент все още обмисля дали да участва във форума.

Тръмп изрази и мнение, че войната в Украйна е можело да бъде избегната, ако Русия е останала в Г-8 след 2014 г. Според него форматът е бил по-влиятелен с участието на Москва. „Сега се събираме, говорим за Русия, за Украйна. И си казах, няма ли да е хубаво Русия да е в залата?“, добави той.