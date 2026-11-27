Френският президент Еманюел Макрон и българският премиер Румен Радев осъдиха сблъсъците, избухнали между фенове на „Олимпик Марсилия“ и „Левски “ на стадиона в началото на мача от Лига Европа вчера, предава агенция Ройтерс.

Френската телевизия BFMTV съобщи, че 11 души са пострадали при сблъсъците.

Полицията в Марсилия не е отговорила на запитване на Ройтерс за потвърждение на информацията.

Агенцията пише, че от „Левски“ са заявили, че маскирани фенове са нападнали техни привърженици с палки и пиратки.

Българският премиер Румен Радев съобщи във Фейсбук, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон относно нападението над български граждани. Той му благодари за личната ангажираност, за оказаната медицинска помощ на пострадалите и за предприетите мерки за гарантиране на безопасността на българските граждани, отбелязва Ройтерс.

Макрон на свой ред потвърди, че е разговарял с Радев, като добави, че „осъжда с най-голяма категоричност тези актове на насилие, насочени срещу български фенове, които нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство“.

Френският държавен глава увери, че тези действия няма да останат без наказание.

На снимки на Ройтерс се виждат фенове, някои от които с маски, а други окървавени. Нападателите използват самоделни оръжия и метални тръби, за да атакуват други хора през ограда, покрита с мрежа, която разделя секторите на трибуните. Някои са се опитвали да преминат през бариерата, докато охранителите са полагали опити да ги задържат.

Агенцията отбелязва, че българското Министерство на външните работи е заявило, че ще поиска щателно и задълбочено разследване.

Междувременно от „Марсилия“ заявиха, че ще направят собствен анализ на случилото се и работят в тясно сътрудничество с органите на реда.