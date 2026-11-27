Мащабни проверки на тежкотоварните автомобили започнаха в цялата страна по разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. В специализираната акция участват екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и „Пътна полиция“, като усилията им са съсредоточени в участъци с интензивен товарен трафик.

Местата за проверките са определени въз основа на информация от Националното тол управление. Данните от тол системата позволяват да бъдат установени районите, в които преминават най-много камиони със съмнения за превишаване на допустимото тегло.

„Със съвместните действия на ИА „Автомобилна администрация“ и МВР даваме ясен сигнал, че контролът ще бъде безкомпромисен. Нашата отговорност като институции е да гарантираме спазването на правилата, а отговорността на превозвачите е да не допускат нарушения. Безопасността не подлежи на договаряне и не може да бъде въпрос на икономическа целесъобразност“, заяви министър Георги Пеев.

Освен за претоварване и превишаване на допустимото натоварване на осите инспекторите следят за техническата изправност на камионите, спазването на разрешеното време за шофиране, както и за правилното използване на тахографите.

Още в началото на акцията са проверени 54 тежкотоварни автомобила, сред които 31 зърновоза. Съставени са общо 17 акта - седем за претоварване, четири за техническа неизправност, два за липса на карта в тахографа и още два за невъведени данни в устройството. Установени са също нарушения, свързани с неспазване на времето за управление и липса на валидна карта за квалификация на водача.

Целта на засиления контрол е да се намали рискът от катастрофи и да се ограничи увреждането на пътната инфраструктура вследствие на движението на претоварени камиони.