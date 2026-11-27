Адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев е скептичен, че новият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще доведе до съществена промяна в съдебната система. В ефира на NOVA той посочи, че някои от новите членове дават заявка за реформи, но изрази опасение, че мнозинството в съвета ще се ръководи от лични кариерни интереси.

„По-скоро съм умерен песимист, но това не е малко на фона на предишните състави на висшите съдебни съвети и безобразията, които те направиха“, каза Екимджиев. Според него няколко от новите членове могат да опитат да променят работата на съвета, ако останат последователни в позициите си.

Адвокатът разкритикува част от избраните по предложение на „Прогресивна България“. Той посочи председателя на Окръжния съд в Пазарджик Красимир Комсалов, който по думите му през 2018 г. е бил командирован от Георги Ушев в Специализирания наказателен съд. Екимджиев обърна внимание и на частното наказателно дело, заведено от Ушев срещу Явор Златанов, пострадал в аферата „Осемте джуджета“. По думите на адвоката тъжбата е за публични изказвания на Златанов за Ушев, а делото се разглежда в Пазарджик.

Екимджиев припомни и решенията на Ушев по мярката за неотклонение на Златанов през 2018 г. Според адвоката съдията е постановил задържане под стража, въпреки че Златанов е бил претърпял пет операции и му е предстояло отстраняване на бъбрек. Екимджиев заяви, че по-късно Златанов е бил принуден да прехвърли дяловете си в предприятието, докато е бил в болница на хемодиализа, а на следващия ден Ушев е променил мярката му на домашен арест.

Правозащитникът изрази опасение, че и членове на съвета, заявили намерение за реформи, могат да бъдат подложени на натиск. Той постави въпроса какво съдържат архивите, свързвани с Петьо Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса, и с какви материали от подслушването на магистрати разполагат специалните служби.