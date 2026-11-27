Старши треньорът на Трабзонспор Томас Райс остана доволен от победата с 2:1 над ЦСКА на “Българска армия” в четвъртия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Турският тим изоставаше след автогол през първото полувреме, но стигна до пълен обрат с победно попадение в последната минута.

Райс определи двубоя като оспорван и изпълнен с единоборства. Той призна, че Трабзонспор не е стоял добре на терена преди почивката, и разкри какво е казал на футболистите си в съблекалнята. “На полувремето казах на отбора, че трябва да вярваме, че може да обърнем мача. Имахме няколко добри шанса”, заяви германецът.

Според Райс късният победен гол може да се приеме и като проява на късмет, но отборът му е взел инициативата след 60-ата минута. След успеха в София Трабзонспор насочва вниманието си към двубоя от турското първенство в понеделник.

Наставникът обясни, че Стефан Савич и Мучи са останали в Трабзон по негово решение, за да ги предпази. Райс очаква двама контузени футболисти да се завърнат за мачовете в първенството. Те не са картотекирани за европейския турнир.