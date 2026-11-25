Христо Стоичков посети клубната база на ЦСКА в Панчарево в навечерието на домакинството срещу Трабзонспор. Носителят на “Златната топка” разговаря с футболистите преди официалното им занимание и ги окуражи за двубоя с турския отбор, предвождан от Мохамед Салах.

Срещата е в четвъртък, 26 ноември, и ще бъде първият европейски мач на стадион “Българска армия” след обновяването му. ЦСКА се завръща на своя стадион за двубой от евротурнирите след тригодишна пауза.

Отборът на Маркус Гиздол се нуждае от победи и в трите си оставащи мача, за да продължи напред от основната фаза на Лигата на конференциите.