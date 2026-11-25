Районната прокуратура в Кюстендил започна проверка по сигнал на омбудсмана на Република България за предполагаемо насилие над дете от психолог в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в града.

Сигналът е постъпил на 24 ноември и съдържа данни за упражнено насилие над дете, настанено в социалната институция.

Проверката е разпоредена от прокурор и има за цел да установи обстоятелствата около предполагаемото посегателство, както и дали са нарушени нормативните изисквания за осигуряване на безопасна среда и закрила на децата.

Припомняме, че случаят стана публично известен след информация, че психолог е ритал и влачил дете с увреждания, а наложеното му дисциплинарно наказание е било единствено "забележка".

Прокуратурата ще установява кога и при какви условия е възникнал инцидентът, какви действия са предприели служителите на центъра и дали са били взети необходимите мерки за защита на пострадалото дете.

Обект на проверката ще бъдат и действията на отговорните длъжностни лица, включително евентуално бездействие или неизпълнение на служебните им задължения.

Разследващите ще съберат относимите документи и ще изискат обяснения от служителите, имащи отношение към случая.

След приключване на проверката прокуратурата ще прецени дали има достатъчно данни за извършено престъпление и основания за образуване на досъдебно производство.