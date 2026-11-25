Министерският съвет прие промени в Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България. Измененията целят да улеснят процедурата за настаняване на украинските бежанци, като същевременно запазят контрола върху предоставянето на помощта.

С новото решение отпада изискването Държавната агенция за бежанците да извършва допълнителна индивидуална оценка на положението на детето и неговото семейство като условие за предоставяне или продължаване на хуманитарната подкрепа за настаняване.

Запазва се обаче процедурата за определяне на принадлежността към рискова група, която се извършва от дирекциите "Социално подпомагане".

Оценката ще продължи да се прави въз основа на формуляр, удостоверителни документи и необходимите проверки. При установени пропуски или несъответствия институциите ще могат да изискват допълнителна документация.

Децата до 18-годишна възраст остават сред определените рискови групи, като ще се прилагат условията за придружаване от родители или законен представител.

Правителството прецизира и реда, по който родител или законен представител може да поиска присъединяване към членове на семейството, които вече са настанени по програмата.

Според Министерския съвет измененията ще осигурят по-ясни правила и по-последователно прилагане на мерките за подкрепа, без да се отслабва контролът върху допустимостта на кандидатите.

От кабинета посочват, че целта е да бъдат защитени както уязвимите лица, така и общественият интерес.

Срокът на действие на програмата остава непроменен – до 4 март 2027 г.

Припомняме, че програмата беше приета през май 2025 г. и впоследствие изменена през септември 2026 г. Тя урежда предоставянето на хуманитарна подкрепа за настаняване на разселени лица от Украйна, получили временна закрила в България.