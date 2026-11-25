През първата половина на ноември РЗИ – Смолян е установила отклонения в качеството на питейната вода в седем населени места с централно водоснабдяване и в три обществени чешми в областта.

Данните са от мониторинга на питейната вода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода 1–15 ноември 2026 г. При проверките са обхванати 17 населени места. От изследваните 14 проби по показатели от група А седем не отговарят на нормативните изисквания.

Отклонения са установени в Доспат и селата Касък, Змеица, Мъглища, Белев дол, Петково и Чавдар.

Проблеми по микробиологични показатели са установени и при три от шестте изследвани проби от обществени местни водоизточници. Това са чешмите „Бунев врис“ и „Божек“ в Златоград и чешмата пред МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ в Мадан.

„Откритите в пробите микроорганизми са малко на брой, но наличието им в питейната вода е недопустимо“, коментира директорът на РЗИ – Смолян д-р Мими Кубатева пред БТА.

На стопанисващите водоснабдителните съоръжения са издадени предписания за профилактика и масивна дезинфекция. По думите на д-р Кубатева предписанията са изпълнени, а резултатите от повторните изследвания са добри. Все още не са взети контролни проби от двете обществени чешми в Златоград.

Сред вероятните причини за влошаването на микробиологичните показатели са пропуски при обеззаразяването на водата, обилните валежи и снеготопенето.

Допълнителен фактор е ниското потребление в малките населени места, където продължителният застой на водата може да създаде условия за развитие на микроорганизми. Част от предписанията на здравната инспекция включват и задължение за информиране на населението чрез съответните информационни канали.

За същия период в област Смолян са регистрирани осем случая на чревни инфекциозни заболявания – пет ентероколита, две салмонелози и един случай на вирусен хепатит Е.

При нито един от тях не е установена причинна връзка с влошеното качество на питейната вода, уточни д-р Кубатева. Не са установени несъответствия при четирите проби питейна вода, изследвани по показатели от група Б, както и при пробата от минерален водоизточник.

Във връзка с установените нарушения във водоснабдяването през отчетния период РЗИ – Смолян е издала общо четири предписания.