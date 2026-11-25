Израелският парламент одобри на първо четене законопроект за създаване на държавна анкетна комисия, която да разследва пропуските в сигурността и обстоятелствата около нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., както и последвалата война в ивицата Газа, съобщи Франс прес.

Предложението е внесено от партията „Яшар“ на центристкия политик Гади Айзенкот, който е сред основните опоненти на премиера Бенямин Нетаняху. При гласуването 65 депутати подкрепиха законопроекта, а 50 се обявиха против.

Вотът се проведе на фона на политическите усилия на Айзенкот за формиране на ново правителство и кампанията му срещу управлението на Нетаняху. Приемането на текста беше посрещнато с аплодисменти от присъстващите в парламента близки на жертвите от нападението през октомври 2023 г.

Айзенкот нееднократно е обвинявал Нетаняху, че носи лична отговорност за случилото се, тъй като според него е пренебрегнал предупреждения на израелските служби за сигурност и на Обединените арабски емирства. Премиерът отхвърля тези твърдения. Той заявява, че службите не са го събудили през нощта преди нападението, когато бойците на „Хамас“ са подготвяли атаката.

До момента Нетаняху се противопоставяше на създаването на държавна анкетна комисия с широки правомощия за независимо разследване.

От партията на Айзенкот определиха инициативата като „национален и морален дълг“, който трябва да помогне за установяване на истината и извличане на необходимите поуки за сигурността на Израел.

Законопроектът все още трябва да премине през няколко парламентарни процедури и да получи одобрение на още три гласувания, преди комисията да бъде създадена. Въпреки това първоначалното му приемане се разглежда като политически успех за опозицията.

Според предвидения механизъм комисията ще се състои от петима членове и ще разследва причините и обстоятелствата, довели до нападението на 7 октомври, както и последвалия военен конфликт. Очаква се първият ѝ доклад да бъде публикуван в срок до една година след създаването ѝ.