Карлос Алкарас може да пропусне четвъртфиналния мач за Купа "Дейвис" срещу Австрия, съобщава Punto de Break.

23-годишният Алкарас има проблем с лявото бедро след участието си на Финалите на АТП. Той пропусна тренировката на националния отбор вчера.

„Все още не съм тренирал с топка. Ще го направя за първи път днес. Не искам да казвам нищо предварително, но мога да кажа, че се чувствам малко по-добре с всеки изминал ден. В четвъртък, когато състоянието ми се изясни, Давид Ферер ще вземе решение“, каза Алкарас.

Очаква се Алкарас да проведе първа тренировка в Болоня по-късно днес. Окончателното решение за участието му на четвъртфиналите ще бъде взето от капитана на Испания Давид Ферер.