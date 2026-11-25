Левски замина за Марсилия, където в четвъртък ще се изправи срещу местния френски гранд в мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е от 19:45 часа на "Велодром".

С отбора не пътува почетният президент Наско Сираков, но за сметка на това с тима замина бизнесменът Нено Михалев, за когото се твърди, че е осъществил връзката на Атанас Бостанджиев за придобиване на акциите на клуба.

Част от делегацията на "сините" са новите директори Филаделфо Апаро и Енрико Пареше, както и Валери Божинов. По покана на Марсилия замина и легендата на българския футбол Йордан Лечков.