Украинските сили за отбрана са извършили атака срещу руското военно летище Саваслейка в Нижегородска област, където са разположени изтребители МиГ-31К, способни да носят хиперзвукови ракети „Кинжал“, съобщи украинското Министерство на отбраната в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ.

От украинското военно ведомство посочват, че самолетите МиГ-31К редовно се използват при руски въздушни удари срещу Украйна. Излитането им често води до обявяване на въздушна тревога на територията на цялата страна.

Според Министерството на отбраната на Украйна нанесеният удар е ограничил възможностите на руските сили да извършват нападения срещу украинското цивилно население.

Междувременно по-рано беше съобщено и за украински атаки срещу две петролни рафинерии в Самарска област. Операцията е била осъществена в координация със съпротивителното движение „Черна искра“.