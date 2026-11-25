Загуба на работни места, разрастване на нелегалния онлайн хазарт и негативни последици за финансирането на българския спорт. За тези потенциални рискове предупредиха експерти по време на пресконференция, проведена на 25 ноември в София по повод откриването на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO 2026).

В контекста на предстоящите промени в Закона за хазарта представители на бизнеса, правни експерти и спортната общественост призоваха за задълбочена оценка на икономическите и социалните последици от предлаганите мерки.

526 млн. лева в държавния бюджет от сектора през 2025 г.

Според данните от годишния Доклад на игралната индустрия в България, представен от председателя на Управителния съвет на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) Ангел Ирибозов, през 2025 г. секторът е внесъл 526 млн. лева в държавния бюджет-ръст от 4,6% спрямо предходната година. За първите девет месеца на 2026 г. постъпленията възлизат на близо 225 млн. евро.

На фона на регулаторната несигурност обаче половината от анкетираните в рамките на годишното проучване на АИИБ компании отчитат спад в обема на дейността си, а две трети биха ограничили планираните си инвестиции за 2027 г. при приемане на предлаганите законодателни промени.

Същевременно списъкът на НАП с нелицензирани интернет страници вече надхвърля 10 000.

Ще пострада ли и IT секторът в България?

За рисковете от законодателни решения, които не отчитат икономическите реалности, предупреди Александър Попов, бивш директор на дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“ в НАП.

„От моя опит мога да заявя, че промените от 2024 г. доведоха до огромно объркване“, отбеляза Попов.

По думите му необмислените ограничения могат да засегнат и технологичния сектор в България, като доведат до загуба на висококвалифицирани кадри и изнасяне на работна сила извън страната.

Адвокат Миглена Димитрова, специалист в областта на регулаторното и хазартното право, подчерта необходимостта от ясно разграничение между лицензирания и нелегалния бизнес.

„Регулирането на хазартната реклама само по себе си не е негативна мярка, но е необходимо всяко законодателно решение да бъде внимателно обмислено, практически приложимо и съобразено с реалните последици за пазара и потребителите“, посочи тя.

Какво показва международният опит?

Международният експерт Кирино Манчини даде пример с Италия, където по представените от него данни забраната на спонсорствата от бетинг компании е довела до загуби за спортния сектор в размер на 200 млн. евро.

Според него прекомерните ограничения могат да отслабят позициите на лицензираните оператори за сметка на нелегалния пазар-риск, който следва да бъде отчетен при изготвянето на националните регулаторни политики.

Тити Папазов: "Най-страшно ще бъде, когато много хора загубят работата си"

Константин Папазов постави въпроса за бъдещето на финансирането на българския спорт и последиците от евентуално ограничаване на партньорствата с игралната индустрия.

„Българският спорт съществува благодарение на бетинг компаниите“, категоричен беше той.

Папазов акцентира и върху необходимостта от запазване на работните места и висококвалифицираните специалисти в страната.

„Най-страшно ще бъде тогава, когато много хора загубят работата си“, подчерта той и изрази готовност лично да съдейства като медиатор в диалога между институциите, бизнеса и спортната общност.

Общото послание на участниците в дискусията беше, че защитата на обществения интерес и противодействието на нелегалния хазарт изискват ефективен контрол, конструктивен диалог и оценка на реалните последици от законодателните решения.

BEGE EXPO 2026 и съпътстващата го Източноевропейска конференция на игралната индустрия (EEGS) се провеждат на 25 и 26 ноември в Интер Експо Център в София. Тази година международните събития разширяват формата си с ексклузивното партньорство с FashionTV, модни дефилета и нова конференция, посветена на маркетинга и афилиейт сектора.