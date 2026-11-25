Ерлинг Холанд остана недоволен от представянето на Манчестър Сити при домакинското равенство 2:2 с Наполи в Шампионската лига. Английският тим на два пъти изоставаше в резултата, а според норвежкия нападател е позволил на съперника твърде лесно да стига до положения.

“Не успяхме да контролираме мача и да атакуваме така, както искаме”, каза Холанд пред TNT Sports. Той призова съотборниците си да запазят позитивна нагласа и всеки да покаже повече от качествата си на терена.

След нулево първо полувреме Расмус Хьойлунд даде аванс на Наполи в 55-ата минута, а Аюб Буади изравни. Ноа Ланг отново изведе италианците напред с удар от воле в 76-ата минута. Десет минути по-късно Шерки оформи крайното 2:2 след индивидуално отиграване.

Французинът също посочи липсата на енергия в играта на Сити. “Не ме интересува дали ще вкарам гол, просто искам да победим. Играхме добре, но без нужната енергия - трябва да правим повече”, заяви Шерки.

Мениджърът Енцо Мареска открои агресивната преса и честото връщане на топката като положителни страни в представянето на отбора. Според италианеца Сити е създал достатъчно положения срещу прибраната защита на Наполи, а и двата допуснати гола са можели да бъдат избегнати.