Около 100 килограма тютюн са откраднати от частен земеделски имот в землището на Гоце Делчев. За престъплението съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

По първоначална информация неизвестен извършител е отнел тютюневи низи, оставени за сушене върху метални сушилни.

Кражбата е извършена в периода между 20:00 часа на 23 ноември и 11:00 часа на 24 ноември.

Случаят е докладван в Районното управление на полицията в Гоце Делчев, като е уведомена и компетентната прокуратура. Образуван е заявителски материал за престъпление по член 194, алинея 1 от Наказателния кодекс.

Междувременно от полицията в Благоевград съобщиха и за друга кражба в региона. От магазин в село Микрево са били отнети около 160 евро.

След подаден сигнал служители на Районното управление в Сандански са предприели незабавни действия и са задържали 26-годишен местен жител, заподозрян в извършването на престъплението.

По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че ден по-рано полицията в Благоевград съобщи и за кражба на около 700 евро и златни накити от жилище в областния град.