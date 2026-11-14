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Брокери отчитат поскъпване на наемите в Благоевград

Брокери отчитат поскъпване на наемите в Благоевград
Снимка: БТА

В Испания за 320 евро месечно за три спални с дневна, кухня и санитарни помещения

Двойно поскъпване на наемите в Благоевград отчитат брокери. Средната цена за апартамент достига 440 евро. Въпреки високите цени търсенето е голямо и свободно жилище под наем в центъра на града трудно може да се намери.

Александра Методиева е студентка в Благоевград. До миналата година е живяла тук на квартира. Сега обаче заради по-високите цени на наемите пътува от Радомир.

"Ние бяхме две момичета, 500 лева, 250 евро някъде беше. А сега същата квартира... Ще намерите ли за тези пари? Не, не, не...Инфлация, евро, покачване на цените и всичко", каза Александра Методиева.

Росица живее в Испания, където от месеци темата с високите наеми на жилищата е повод за протести. По думите ѝ обаче в Благоевград е по-скъпо.

"Живея в Испания, наемът ми е 320 евро на месец. Голяма спалня, две по-малки спални, хол, баня и тоалетната заедно, кухня... В Благоевград виждам, че ги дават по 600, 500–600 евро", каза Росица.

Кирил Велинов, брокер на недвижими имоти: " Дори до 700... От София идват наши клиенти, които малко се изненадват от високата цена."

Най-предпочитани са районите около Американския университет и около Югозападния университет. Според брокери голямото търсене е причина за високите цени.

Кирил Велинов, брокер на недвижими имоти: "В момента няма свободни квартири в Благоевград... Има и хора, работещи, и семейства, които остават без квартири. Завишават се наемите и не могат да си позволят стандартна, прилична квартира.

А прогнозата на брокерите е, че наемите на жилища в Благоевград ще продължат да растат.

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