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Дончева: Гюров и Кандев не бяха добра кандидатура на умнокрасивата общност

Дончева: Гюров и Кандев не бяха добра кандидатура на умнокрасивата общност
Снимка: БТА

Дончева прогрозира разминаване между премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова в бъдеще

"Андрей Гюров и Георги Кандев не бяха добра кандидатура на умнокрасивата общност. Ако това е единствената им възможност да извадят консенсусна двойка, значи нямат шансове. Нямат шансове, ако продължат по този начин - да обясняват като зомбирани как всичко започва и завършва с (Владимир) Путин". Това заяви лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева пред БНТ.

Тя изтъкна случващото се в Западна Европа (протестите, бездомните, вандалските актове на това недоволство - б.р.). "Ти трябва да си сляп човек, да говориш по спомени какво е в Европа. Това може ли да бъде политическа сила, която да измъкне България от сегашното бурно международно положение - сложно, непредсказуемо. Тук се искат хора с други качества. Десницата трябва да извади нови лица", заяви Дончева. 

Според нея в избора на новия Висш съдебен съвет (ВСС) Бойко Борисов и Делян Пеевски те считат, че имат важни задачи за своята охрана. "Те поставят негласно въпроса за своята охрана. Тези супербогати хора искат да ги пази държавна охрана. Непрекъснато мрънкат на всякакви държавни институции как това било важно. Това не е публично", допълни лидерът на "Движение 21". 

"Не може с парламентарната квота, избрана от Борисов и Пеевски да продължите във ВСС и да обяснявате, че това ще разгражда модела "Борисов-Пеевски", заяви тя.

"Министър-председателят Румен Радев, който нареди в благоприятни за него времена НСО, ще трябва да си отговори на въпроса - обслужваше ли НСО Борисов и Пеевски по доста безогледен начин. Колите на Пеевски с частната му охрана влизаха до места в парламента, където колите на никой друг нямаха достъп. Пеевски си беше направил частен апартамент демонстративно в сградата на Партийния дом. Всичко това беше с (помощта на) НСО", каза Дончева.

По думите ѝ ако Радев смята, че това прислужване на НСО към Борисов и Пеевски е станало без участието на ръководството на НСО - здраве му кажи. "Когато един ръководител не отчита такива неща, плаща цената по-късно", обясни Татяна Дончева.

Дончева прогрозира разминаване между премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова в бъдеще.

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