Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Оттеглянето на предложените промени в Кодекса на труда и Закона за личната помощ е правилно решение, тъй като те щяха да ограничат правата на личните асистенти на хората с увреждания. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в ефира на Дарик радио.

"Добра новина е оттеглянето на промените в Кодекса на труда и Закона за личната помощ, касаещи личните асистенти на хората с увреждания. Аз бях от първите, които разкритикуваха тези промени. Поздравявам мнозинството, че е разбрало и е оттеглило законопроекта. Законодателството на инат нямаше да доведе до нищо добро", заяви Зарков.

Според него предложенията са били погрешни както концептуално, така и процедурно, тъй като не са отчитали реалните потребности на хората с увреждания и техните близки.

Зарков предупреди, че промените са предвиждали премахване на съществуващи трудови защити, включително гаранции за минимално заплащане и определени права по Кодекса на труда.

"Те лишаваха асистентите от защити, които макар и минимални, съществуват в Кодекса на труда - минимално заплащане и определени права", посочи той.

Лидерът на БСП разкритикува и предложеното почасово отчитане на личната помощ, като подчерта, че грижата за човек с увреждане не може да бъде ограничена в рамките на стандартен работен ден.

"Едно общество се измерва по това как може заедно да реагира на тази съдба", заяви Зарков.

Според него е недопустимо държавата да ограничава съществуващи права под претекст, че се бори със злоупотреби.

"Един законодател, ако е сериозен, не може никога да си позволи да се бори с евентуална злоупотреба с право, като отмени самото право", подчерта председателят на БСП.

Крум Зарков коментира и финансовата политика на правителството, като заяви, че Бюджет 2027 не отговаря на очакванията на левите избиратели.

Според него основният въпрос е върху кого ще падне тежестта от мерките за ограничаване на бюджетния дефицит - бизнеса или работещите хора.

"Става все по-отчетлив въпросът и сега на гърба на кого ще се правят тези усилия - на капитала и корпорациите или на гърба на трудовия човек", заяви той.

Зарков разкритикува и планираните промени в осигуряването на работещите на четиричасов работен ден, които според него се подготвят без достатъчен диалог със синдикатите.

Лидерът на БСП настоя и за преразглеждане на плоския данък и преминаване към по-справедлива данъчна система.

"Внушили са на много хора, че промяната на плоската с прогресивна данъчна система задължително означава вдигане на данъци, а всъщност за огромна част от хората това би означавало тяхното намаляване", обясни Зарков.

По думите му Бюджет 2027 продължава установения през последните две десетилетия икономически модел, без да предлага съществена промяна.

"Този бюджет не е нито най-добрият на всички времена, нито е най-лошият. Той е същият не като миналия, а като последните 20", заяви председателят на БСП.

Сред основните си критики той открои и предвиденото намаляване на средствата за образование, което определи като неприемливо за левицата.