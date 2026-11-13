Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Израелските власти са арестували 32-годишен мъж от град Бат Ям по подозрение за съучастие в убийството на 83-годишния Андрей Атанасов в София. Задържането е извършено на 13 ноември въз основа на международна заповед за арест, съобщава израелското издание „Хаарец“.

Очаква се мъжът да се изправи пред израелски съд, който да определи мярката му за неотклонение. След това предстои процедура по екстрадирането му в България, където ще бъде предаден на разследващите органи.

Според информацията заподозреният е напуснал страната непосредствено след извършването на престъплението, но впоследствие е бил установен и задържан в Израел. По данни на израелски медии и жертвата е имала израелско гражданство.

Андрей Атанасов е бивш преподавател в Софийския университет. Той беше нападнат в асансьор на метростанция в столицата, където извършителят му нанесъл тежък побой. След нападението мъжът избягал, а 83-годишният преподавател бил откаран в болница. По-късно той починал от получените травми.

Според разследващите между двамата е имало финансов спор. Основната версия на полицията е, че нападателят е искал да се добере до имуществото на възрастния мъж.