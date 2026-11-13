Новини
Търси
Подкаст
Общество

Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София
Pixabay

Прокуратурата я обвинява в държане на наркотици с цел разпространение в особено големи размери и при опасен рецидив

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу жена за държане с цел разпространение на фентанил и кокаин на стойност над 260 000 евро. Делото предстои да бъде разгледано от Софийския градски съд.

Според обвинението на 16 май 2024 г. жената, посочена с инициали Н. Н., е държала наркотичните вещества в лек автомобил в столичния квартал "Гевгелийски", без необходимото разрешително и в съучастие с друго лице.

Разследващите са установили 26 обекта с фентанил и 18 обекта с кокаин на обща стойност 515 985,60 лева, или 263 819,25 евро.

От прокуратурата посочват, че престъплението е извършено при условията на опасен рецидив. Обвиняемата вече е била осъждана за тежко умишлено престъпление на ефективно лишаване от свобода за срок не по-малък от една година.

Разследването е проведено от служители на Трето районно управление на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание, на което да бъдат обсъдени въпросите за по-нататъшното разглеждане на делото.

Обвиняемата се счита за невинна до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Още по темата

Кабинетът прие нови правила за оценка на наркотиците, фентанилът с по-висока стойност

Кабинетът прие нови правила за оценка на наркотиците, фентанилът с по-висока стойност

Фентанилът настъпва в Пловдив: Все повече случаи и опасност от смъртоносни свръхдози

Фентанилът настъпва в Пловдив: Все повече случаи и опасност от смъртоносни свръхдози

Демерджиев: Не е вярно, че Пловдив е на първо място по употреба на фентанил в Европа

Демерджиев: Не е вярно, че Пловдив е на първо място по употреба на фентанил в Европа

Джорджа Мелони: Италия е първа в Европа с план срещу фентанила

Джорджа Мелони: Италия е първа в Европа с план срещу фентанила

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Водещи

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

  • Преди 2 минути
Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

  • Преди 6 минути
Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

  • Преди 7 минути
Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

  • Преди 12 минути
Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

  • Преди 21 минути
Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

  • Преди 26 минути
Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

  • Преди 29 минути
Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

  • Преди 35 минути
Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

  • Преди 40 минути
Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя

  • Преди 42 минути
Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

  • Преди 44 минути
Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

  • Преди 51 минути
Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

  • Преди 52 минути