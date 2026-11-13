Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу жена за държане с цел разпространение на фентанил и кокаин на стойност над 260 000 евро. Делото предстои да бъде разгледано от Софийския градски съд.

Според обвинението на 16 май 2024 г. жената, посочена с инициали Н. Н., е държала наркотичните вещества в лек автомобил в столичния квартал "Гевгелийски", без необходимото разрешително и в съучастие с друго лице.

Разследващите са установили 26 обекта с фентанил и 18 обекта с кокаин на обща стойност 515 985,60 лева, или 263 819,25 евро.

От прокуратурата посочват, че престъплението е извършено при условията на опасен рецидив. Обвиняемата вече е била осъждана за тежко умишлено престъпление на ефективно лишаване от свобода за срок не по-малък от една година.

Разследването е проведено от служители на Трето районно управление на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание, на което да бъдат обсъдени въпросите за по-нататъшното разглеждане на делото.

Обвиняемата се счита за невинна до доказване на противното с влязла в сила присъда.