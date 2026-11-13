Дългът на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" ще надхвърли 1 млрд. евро до края на зимата

Задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" се очаква да надхвърлят 1 милиард евро до края на зимния период. Това предупреди изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски пред парламентарната Комисия по енергетика, цитиран от БТА.

В момента столичното топлофикационно дружество дължи 900 млн. евро за доставен природен газ, като близо 800 млн. евро от сумата представляват главница.

За зимния период "Топлофикация София" е заявила 5 млн. мегаватчаса природен газ. По думите на Татарски това количество се равнява приблизително на пет кораба с втечнен природен газ, чиято стойност по текущите цени на нидерландския газов хъб TTF достига 500 млн. евро.

"От май до днес не е постъпило нито едно евро от "Топлофикация София"", заяви изпълнителният директор на "Булгаргаз".

Татарски коментира и лихвите върху натрупаните задължения. По-рано изпълнителният директор на столичната топлофикация Петър Петров посочи, че до 2025 г. лихвата по дълга е била 11,91%, а от 2026 г. е 10,40%.

"Булгаргаз" не е банка, нито фирма за бързи кредити. Ние начисляваме законна лихва за забавянето и чрез нея насърчаваме плащането за доставения газ", подчерта Татарски.

Нарастващите задължения поставят под сериозно финансово напрежение обществения доставчик, който трябва да осигурява необходимите количества природен газ въпреки неполучените плащания от най-големия си длъжник.