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Иван Виделов: Целят "Топлофикация - София" да се даде на частно управление

Иван Виделов: Целят "Топлофикация - София" да се даде на частно управление
Снимка: БТА

Няма потребители на "Топлофикация", а има роби на "Топлофикация", каза общинският съветник

"Целта е да се даде "Топлофикация - София" на частно управление. Това е причината да виждате всичко това, което се случва - Общината да заяви - ние не може да се справим". Това заяви пред БНТ общинският съветник от БСП Иван Виделов.

Според него има желание да се дозагроби "Топлофикация", за да бъде продадена по-евтино. "Трябва да се търсят алтернативи на "Топлофикация", смята той.

"Аз не съм против концесиите като цяло, но в конкретният случай не следва да се дава на концесия, защото докато не се промени Закона за енергетиката, защото има гарантирана печалба за дружеството", обясни той.  

Ако сега се продаде дружеството, ние ще дадем един монопол в частни ръце, това не е решение, смята общинският съветник.

Проблемът с "Топлофикация" е от 40 години. Тя взема пари от всички, които имат топлопреносна мрежа, "Топлофикация" не се интересува дали се краде. Няма потребители на "Топлофикация", а има роби на "Топлофикация", каза общинският съветник. 

"Когато "Топлофикация" се бори да реализира печалба, няма да се отнася така към своите клиенти, които не са клиенти, а са абонати", обясни Виделов.

Според Грети Стефанова, общински съветник от ПП-ДБ "Топлофикация" е социална услуга. "Над 70% от вината на дружеството е на управляващите", каза тя.

Според нея основна вина за състоянието на дружеството носи ГЕРБ, който управлява София от 20 години.

"Топлофикация" умишлено се води към фалит. До края на мандата на Васил Терзиев остава една година и той иска да се отърве и от последното общинско дружество", заяви Иван Виделов.

Може би догодина няма да избираме кмет на София, а ще избираме директор на София, обясни той.

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