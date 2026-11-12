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11 тежки катастрофи в страната за денонощието

11 тежки катастрофи в страната за денонощието
БТА

няма загинали, 14 души са пострадали

През изминалото денонощие на територията на страната са станали 11 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщават от МВР.

При тях няма загинали, 14 души са пострадали.

В София за денонощието са регистрирани 36 леки катастрофи, при които няма загинали и ранени.

От началото на месец ноември 21 души са изгубили живота си по пътищата на страната, а други 272 са пострадали.

От началото на годината 435 са жертвите на войната по пътищата у нас, а 7425 са ранените.

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