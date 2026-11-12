11 тежки катастрофи в страната за денонощието

През изминалото денонощие на територията на страната са станали 11 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщават от МВР.

В София за денонощието са регистрирани 36 леки катастрофи, при които няма загинали и ранени.

При тях няма загинали, 14 души са пострадали .

От началото на месец ноември 21 души са изгубили живота си по пътищата на страната, а други 272 са пострадали.

От началото на годината 435 са жертвите на войната по пътищата у нас, а 7425 са ранените.