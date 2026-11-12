Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Румънският гражданин, пострадал при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, остава в стабилно, но критично състояние. Пациентът е на апаратна вентилация и продължава да бъде с опасност за живота. Това съобщиха от МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас.

През нощта при него е отчетено влошаване на белодробния статус – усложнение, характерно за тежките гръдни травми. Благодарение на навременната намеса на дежурните реанимационни екипи състоянието е овладяно. Към момента белодробната функция е под контрол, но пациентът остава под непрекъснато интензивно наблюдение.

Другият пациент, настанен в реанимацията на болницата, е 37-годишен детски лекар – инфекционист.

Неговото състояние е спокойно и стабилно, а следоперативното възстановяване протича без усложнения. Днес му предстоят контролни образни изследвания. Ако резултатите са добри и състоянието му остане стабилно, лекарите планират да го изведат от реанимацията и да го преместят в Отделението по ортопедия.

Добри са новините и за останалите четирима пострадали, настанени в бургаската болница. Двама от тях се лекуват в Отделението по гръдна хирургия, а други двама – в Отделението по ортопедия. Всички са в стабилно състояние.

При благоприятни резултати от контролните изследвания част от пациентите се очаква да бъдат изписани в петък.

Припомняме, че две тежки верижни катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“, в района на пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол.

При трагичните инциденти загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. В катастрофите участваха общо 86 превозни средства. Шестима от пострадалите – трима мъже и три жени, бяха транспортирани за лечение в МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас.