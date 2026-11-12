Новини
Търси
Подкаст
Общество

Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни
БТА

Припомняме, че две тежки верижни катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“, в района на пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол

Румънският гражданин, пострадал при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, остава в стабилно, но критично състояние. Пациентът е на апаратна вентилация и продължава да бъде с опасност за живота. Това съобщиха от МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас.  

През нощта при него е отчетено влошаване на белодробния статус – усложнение, характерно за тежките гръдни травми. Благодарение на навременната намеса на дежурните реанимационни екипи състоянието е овладяно. Към момента белодробната функция е под контрол, но пациентът остава под непрекъснато интензивно наблюдение.  

Другият пациент, настанен в реанимацията на болницата, е 37-годишен детски лекар – инфекционист.

Неговото състояние е спокойно и стабилно, а следоперативното възстановяване протича без усложнения. Днес му предстоят контролни образни изследвания. Ако резултатите са добри и състоянието му остане стабилно, лекарите планират да го изведат от реанимацията и да го преместят в Отделението по ортопедия.  

Добри са новините и за останалите четирима пострадали, настанени в бургаската болница. Двама от тях се лекуват в Отделението по гръдна хирургия, а други двама – в Отделението по ортопедия. Всички са в стабилно състояние. 

При благоприятни резултати от контролните изследвания част от пациентите се очаква да бъдат изписани в петък.  

Припомняме, че две тежки верижни катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“, в района на пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. 

При трагичните инциденти загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. В катастрофите участваха общо 86 превозни средства. Шестима от пострадалите – трима мъже и три жени, бяха транспортирани за лечение в МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас.

Още по темата

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

„Смачкани коли, затиснати хора и хаос“: Медиците от първа линия разказват за ужаса на „Тракия“

„Смачкани коли, затиснати хора и хаос“: Медиците от първа линия разказват за ужаса на „Тракия“

Самуилово изпраща в последния им път четирима от загиналите в катастрофата на „Тракия“

Самуилово изпраща в последния им път четирима от загиналите в катастрофата на „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

11 тежки катастрофи в страната за денонощието

11 тежки катастрофи в страната за денонощието

Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Водещи

Нападател на Левски отново с проблеми

Нападател на Левски отново с проблеми

  • Преди 7 минути
Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

  • Преди 8 минути
12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

  • Преди 22 минути
FT: ЕС се готви да отложи 10-процентните мита върху британските електромобили

FT: ЕС се готви да отложи 10-процентните мита върху британските електромобили

  • Преди 24 минути
Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

  • Преди 26 минути
Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

  • Преди 34 минути
Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

  • Преди 35 минути
11 тежки катастрофи в страната за денонощието

11 тежки катастрофи в страната за денонощието

  • Преди 38 минути
Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

  • Преди 39 минути
Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Левски вади сериозна сума за нови през зимата

Левски вади сериозна сума за нови през зимата

  • Преди 44 минути