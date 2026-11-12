Новини
Търси
Подкаст
Политика

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност
БТА

Премиерът ще участва и в заседание на лидерите на Европейския съвет в Дъблин

Премиерът Румен Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в неформално заседание на лидерите на Европейския съвет на 12 и 13 ноември в Дъблин, съобщиха от правителствената информационна служба.

В първия ден държавни и правителствени ръководители от целия континент ще обсъдят изграждането на конкурентоспособна Европа (иновации, свързаност и енергия на достъпни цени) и осигуряването и защитата на демократична Европа. Общата тема на срещата е „Европа – силна, сигурна и свързана“. 

На 13 ноември държавните и правителствени ръководители на страните членки на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят използването на потенциала на изкуствения интелект за повишаване на европейската конкурентоспособност, както и по-широкото му въздействие върху обществото, сигурността и доверието, а също и гарантирането на европейския суверенитет в тази сфера. Очаква се на срещата да бъдат  разгледани и актуални теми от дневния ред на ЕС, както и предизвикателствата пред сигурността на Европа, допълниха от пресслужбата. 

България ще бъде домакин на Среща на върха по свързаността през първото тримесечие на 2027 г. Вчера Министерският съвет одобри подготовката и провеждането на събитието. Инициативата цели позиционирането на България като европейска входна точка и център за транспортна, логистична, енергийна и цифрова свързаност. През септември председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен обяви инициативата за междуконтинентална свързаност и посочи България като домакин на бъдещата среща на върха, с която ще започне изпълнението на тази инициатива. 

Още по темата

Радев: Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота

Радев: Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота

Румен Радев и Урсула фон дер Лайен се срещат във Варна

Румен Радев и Урсула фон дер Лайен се срещат във Варна

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Иван Виделов: Целят "Топлофикация - София" да се даде на частно управление

Иван Виделов: Целят "Топлофикация - София" да се даде на частно управление

Експерти от три министерства и учени обсъждат иновациите в отбраната

Експерти от три министерства и учени обсъждат иновациите в отбраната

Тристраната обсъжда бюджетите на НЗОК и на ДОО

Тристраната обсъжда бюджетите на НЗОК и на ДОО

Водещи

Нападател на Левски отново с проблеми

Нападател на Левски отново с проблеми

  • Преди 7 минути
Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

  • Преди 9 минути
12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

  • Преди 23 минути
FT: ЕС се готви да отложи 10-процентните мита върху британските електромобили

FT: ЕС се готви да отложи 10-процентните мита върху британските електромобили

  • Преди 24 минути
Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

  • Преди 26 минути
Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

  • Преди 35 минути
Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

  • Преди 36 минути
11 тежки катастрофи в страната за денонощието

11 тежки катастрофи в страната за денонощието

  • Преди 39 минути
Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

  • Преди 40 минути
Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Левски вади сериозна сума за нови през зимата

Левски вади сериозна сума за нови през зимата

  • Преди 45 минути