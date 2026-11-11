Радев: Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота

Всички сме потресени от видяното. Всички сме потресени, но това няма да върне живота на загиналите, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на МС по повод вчерашната трагедия на АМ Тракия.

Той изказа съболезнованията си на всички опечалени.

"Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем, всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине смачкан между ламарините на магистралата. Причините разследващите ще ги установят, но нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота", призова Радев.

"Магистралата не е писта, какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си. Спазвайте безопасна дистанция. Когато пазим другите пазим и себе си. Мислете за другите, които ви очакват и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата", изтъкна премиерът.

Той посочи, че пътната безопасност започва от личната дисциплина. Той благодари на лекарите и медицинските работници, на полицаите, пожарникарите и военнослужещите, на доброволците за бързите и професионални действия, с които предотвратиха по-тежки жертви.

След тези думи премиерът и министрите почетоха с едноминутно мълчание паметта на жертвите.