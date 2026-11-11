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Радев: Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота

Радев: Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота
БТА

Всички сме потресени от видяното, посочи премиерът

Всички сме потресени от видяното. Всички сме потресени, но това няма да върне живота на загиналите, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на МС по повод вчерашната трагедия на АМ Тракия.

Той изказа съболезнованията си на всички опечалени.

"Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем, всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине смачкан между ламарините на магистралата. Причините разследващите ще ги установят, но нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота", призова Радев.

"Магистралата не е писта, какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си. Спазвайте безопасна дистанция. Когато пазим другите пазим и себе си. Мислете за другите, които ви очакват и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата", изтъкна премиерът.

Той посочи, че пътната безопасност започва от личната дисциплина. Той благодари на лекарите и медицинските работници, на полицаите, пожарникарите и военнослужещите, на доброволците за бързите и професионални действия, с които предотвратиха по-тежки жертви.

След тези думи премиерът и министрите почетоха с едноминутно мълчание паметта на жертвите. 

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