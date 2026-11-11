Пожарникари от 5 области са участвали в спасяването на пострадалите от катастрофите на АМ „Тракия“

Противопожарни екипи със сили и техника от пет области са участвали в действията по спасяване и изваждане на пострадали от автомобили след двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ вчера. На терен са работили 15 екипа с 61 служители. Това съобщи на брифинг за медиите на пътния възел „Кабиле“ на магистралата директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) – Ямбол комисар Иван Динев.

"След получаването на сигнала в 7:10 часа за тежко пътнотранспортно произшествие на магистрала „Тракия”, бяха изпратени екипи от нашата регионална дирекция, но впоследствие се разбра, че инцидентът е доста по-тежък и бяха повикани сили и средства от съседните области – първо от Бургас и от Сливен, а впоследствие от Стара Загора и Пловдив", разказа директорът на РДПБЗН в Ямбол.

Огнеборците са срещнали трудности в работата заради голямата тапа, образувала се от катастрофиралите коли, предава БТА.

„Наложи се колегите, след обхождане на целия терен, да започнат изнасянето на самите пострадали на ръце, защото екипите на Спешна помощ не можаха да стигнат до самите пострадали“, обясни комисар Динев.

Според него екипите са реагираха доста бързо и адекватно.

„Оборудването, с което разполагаме също е достатъчно. Просто мащабите на самата катастрофа бяха изключително големи и изискваше малко повече време да се справим“, посочи още директорът на РДПБЗН – Ямбол.

В брифинга за извършените спасителни действия при двете тежки верижни катастрофи на магистралата в района на Ямбол от вчера участваха още директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров и областният управител на Ямбол Георги Чалъков.