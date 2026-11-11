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Знамената на ЕС и България са спуснати наполовина в Брюксел в памет на жертвите на катастрофите на АМ „Тракия“

Знамената на ЕС и България са спуснати наполовина в Брюксел в памет на жертвите на катастрофите на АМ „Тракия“
БТА

Жестът е израз на съпричастност към семействата на загиналите и пострадалите при тежките пътни инциденти

Знамената на Европейския съюз и България ще бъдат спуснати наполовина пред сградите на Съвета на ЕС и Европейския парламент в Брюксел в знак на солидарност с България след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Жестът е израз на съпричастност към семействата на загиналите и пострадалите при тежките пътни инциденти, при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. В България днешният ден е обявен за Ден на национален траур.

Тежките произшествия станаха на 10 ноември сутринта при гъста мъгла в района на Ямбол. Сблъсъците обхванаха и двете платна на магистралата, като в тях участваха общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София.

Първоначалният удар е станал в платното за Бургас, около 289-ия километър на магистралата, между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Последвали са множество последователни сблъсъци, довели до мащабна верижна катастрофа.

Спасителната операция беше затруднена заради големия брой катастрофирали автомобили и ограничената видимост. На място бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ от няколко области.

Пострадалите бяха транспортирани до лечебни заведения в Ямбол, Сливен и Бургас. Част от тях останаха за лечение в болниците, като някои бяха в тежко състояние и се наложи да бъдат оперирани.

В знак на почит към загиналите България обяви Ден на национален траур. Спускането на европейското и българското знаме наполовина в Брюксел е жест на солидарност и подкрепа към страната ни в този тежък момент.

 
 
 

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