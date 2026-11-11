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44 свидетели и нови разкрития: Как е започнала трагедията на "Тракия"

44 свидетели и нови разкрития: Как е започнала трагедията на "Тракия"
стопкадър/новаъра

Разследващите проверяват действията на румънския шофьор и показанията за несъобразена скорост. Предстоят нови разпити и експертизи

Нови подробности за тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", при които загинаха 11 души, разкри окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред NOVA. До момента са разпитани 44 свидетели, като част от показанията сочат, че някои от автомобилите са се движили със скорост, несъобразена с пътната обстановка.

Първите разпити са проведени още във вторник на мястото на произшествията. Предстоят допълнителни разпити, тъй като разследващите трябва да отчетат и силния стрес, в който са се намирали очевидците непосредствено след трагедията.

По първоначални данни в началото на колоната от автомобили е имало тир с румънска регистрация, чийто водач е намалил скоростта заради гъстата мъгла.

Тепърва предстои да бъде установено с колко е намалил скоростта, дали е спрял напълно и дали се е стигнало до препречване на пътното платно.

Румънският шофьор е задържан, като днес предстои да бъде разпитан подробно в присъствието на преводач. По първоначална информация той е заявил, че е намалил скоростта заради ограничената видимост.

Окръжният прокурор описа и предполагаемата последователност на събитията, довели до един от тежките верижни сблъсъци.

"След румънския тир се движи автомобил, който се опитва да избегне удара и успява. Движещият се след това автобус с пътници не успява. След това имаме друг тир, който превозва зърно и така се получава верижната реакция", обясни Дойчев.

По думите на прокурора сред пътниците в автобуса няма загинали. Жертвите са вследствие на последвалите сблъсъци, при които участниците в движението не са успели да реагират навреме.

Свидетели разказват, че в един момент мъглата в района е станала изключително гъста, което е принудило част от водачите да намалят скоростта.

Разследващите разполагат и с показания, според които някои от автомобилите са се движили с висока скорост, несъобразена с условията на пътя. Дали това е сред основните причини за трагедията, предстои да бъде установено.

"За обвинения все още е рано да говорим, тъй като тепърва предстоят процесуално-следствени действия, повторни разпити на свидетели и назначаване на експертизи", заяви окръжният прокурор.

Припомняме, че двете тежки верижни катастрофи станаха на 10 ноември в района на пътен възел "Зимница" край Ямбол. По официални данни на Министерството на здравеопазването загиналите са 11, като десет от тях са починали на място.

Ден след трагедията 26 от пострадалите остават на лечение в болниците в Сливен и Ямбол. Четирима са в реанимация в Сливен, като един от тях е в тежко състояние.

Днес, 11 ноември, България е в Ден на национален траур в памет на жертвите на катастрофите на автомагистрала "Тракия".

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