Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък
Кръводарители ще бъдат приемани извънредно до 19:00 часа
Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ продължава до петък.
До 13 ноември включително кръводарители ще бъдат приемани извънредно до 19:00 часа, съобщиха от Регионалния център по трансфузионна хематология (РЦТХ).
От центъра благодарят на всички граждани, които днес са откликнали на призива за даряване на кръв, както и на медицинския екип, който е останал на работа извънредно заради акцията, отбелязва БТА.
От РЦТХ отправят благодарност и към учениците и ръководството на Спортното училище в Бургас за проявената съпричастност.
"Най-важната победа е тази, в която спасяваме живот", заявиха от регионалния център.