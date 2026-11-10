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Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък
БТА

Кръводарители ще бъдат приемани извънредно до 19:00 часа

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ продължава до петък.

До 13 ноември включително кръводарители ще бъдат приемани извънредно до 19:00 часа, съобщиха от Регионалния център по трансфузионна хематология (РЦТХ).

От центъра благодарят на всички граждани, които днес са откликнали на призива за даряване на кръв, както и на медицинския екип, който е останал на работа извънредно заради акцията, отбелязва БТА.

От РЦТХ отправят благодарност и към учениците и ръководството на Спортното училище в Бургас за проявената съпричастност.

"Най-важната победа е тази, в която спасяваме живот", заявиха от регионалния център.

 

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