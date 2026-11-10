След двете тежки катастрофи: Болница в Добрич се присъедини към призива за помощ

Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич се присъедини към националния призив за кръводаряване след двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". От лечебното заведение отправиха апел към гражданите да помогнат на нуждаещите се от кръвопреливане, като се включат в инициативата.

Желаещите да дарят кръв в Добрич могат да посетят лечебното заведение на ул. "Панайот Хитов" №24.

От болницата напомнят, че кръводарители могат да бъдат хора на възраст между 18 и 65 години, с тегло над 50 килограма и в добро здравословно състояние.

Преди кръводаряване е необходимо желаещите да са се хранили, да са приели достатъчно течности и да носят документ за самоличност.

Окончателната преценка дали даден човек може да дари кръв се извършва от лекар след медицински преглед.

От МБАЛ - Добрич препоръчват гражданите предварително да се свържат с избрания кръвен център, за да потвърдят актуалното работно време и условията за даряване.

Призивът на лечебното заведение идва на фона на засилената обществена съпричастност след тежките инциденти на АМ "Тракия", при които има загинали и пострадали.

С включването на МБАЛ - Добрич призивът за кръводаряване достига до още един град в страната.

От лечебното заведение подчертават значението на доброволното кръводаряване и насърчават всички, които отговарят на медицинските изисквания, да се включат в инициативата.