Жена за първи път пробяга 100 мили в Антарктида

Канадската ултрамаратонка Стефани Кейс влезе в историята, след като стана първата жена, успяла да пробяга дистанцията от 100 мили (160,9 километра) в Антарктида. 43-годишната спортистка преодоля едно от най-суровите изпитания за човешката издръжливост по време на Antarctic Ice Ultra. Тя финишира за впечатляващите 17 часа, 31 минути и 39 секунди.

Български ултрамаратонец завърши втори на Ticino 500

Кейс не просто постави исторически рекорд при жените, но и завърши на второ място в генералното класиране сред всички участници. Единствено китаецът Юшен Ни успя да я изпревари, пресичайки финалната линия за 17:02:24 часа.

Състезанието се проведе в района на оазиса Ширмахер, в Източна Антарктида, при температури, достигащи до минус 35 градуса по Целзий. Заради очаквани лоши метеорологични условия организаторите дори преместиха старта за 1:00 часа през нощта.

38 обиколки в ледената пустиня

Предизвикателството пред участниците беше още по-голямо заради спецификата на трасето. За да измине пълните 100 мили, Кейс трябваше да направи 38 обиколки на маршрут с дължина 4,2 километра, плюс още около 300 метра.

Общо осем състезатели стартираха на тази дистанция, но само четирима успяха да стигнат до финала. Канадката беше единствената жена, която завърши изпитанието, въпреки че на старта застанаха общо три представителки на нежния пол.

Самата тя призна, че никога преди това не е попадала в толкова екстремна среда. Наложило се дори да прекъсне първата си серия от обиколки, тъй като балаклавата й замръзнала толкова силно, че затруднила дишането й.

Майчинството не е пречка за големите мечти

Историята на Стефани Кейс е впечатляваща не само заради спортното й постижение. Канадката е бивш адвокат по човешките права, работила за ООН и хуманитарни организации в конфликтни зони като Афганистан, Южен Судан и Газа.

Тя е и майка на малката Пепър, а през 2025 г. привлече огромно внимание, след като кърмеше дъщеря си по време на ултрамаратон в Уелс, който впоследствие спечели при жените. С новото си постижение Кейс иска да покаже, че майчинството не трябва да бъде пречка пред амбициите на жените.

„Надявам се това да покаже на всички, че майчинството не е финалната линия“, сподели тя.

Стефани Кейс вече гледа към следващото си голямо предизвикателство - състезанието Arctic Spine в Северна Швеция през февруари, което ще бъде с дължина от 472 километра. Там тя ще трябва сама да се придвижва със ски, да тегли шейната си и да организира биваците си. С историческия си пробег в Антарктида канадката доказа, че границите на човешката издръжливост продължават да бъдат разширявани.