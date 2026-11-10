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Балтийските страни бойкотираха турнир по хандбал в България заради Русия

Балтийските страни бойкотираха турнир по хандбал в България заради Русия

Продължават споровете относно участието на руски и беларуски спортисти заради войната в Украйна

Политическото напрежение около завръщането на Русия в международния спорт се пренесе и в България. Националните отбори по хандбал на Латвия, Литва и Естония са отказали участие в турнира IHF Nations Trophy, който ще се проведе от 25 до 29 ноември в курортния комплекс Кранево.

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Причината за решението им е присъствието на Русия и Беларус сред участниците в надпреварата. Турнирът ще има особено значение за руския женски национален отбор, тъй като ще бъде първото му официално международно състезание след петгодишно отсъствие от световната хандбална сцена.

„Вече ни бойкотират. Балтийските държави отказаха да дойдат на Купата на нациите“, заяви селекционерът на руския национален отбор Людмила Бодниева, цитирана от руските медии.

Седем федерации са против завръщането на Русия

Латвия, Литва и Естония не са единствените държави, които се противопоставят на решението на Международната федерация по хандбал (IHF) да върне Русия и Беларус в международните състезания. Срещу тази стъпка се обявиха още Норвегия, Дания и Швеция. Така общо седем национални федерации изразиха несъгласието си с допускането на двете държави.

Балтийските страни обаче предприеха конкретни действия, като се отказаха от участие в турнира в България още при формирането на списъка с участници, след като разбраха, че рускините и беларускините ще бъдат допуснати.

Решението идва на фона на продължаващите спорове в международния спорт относно участието на руски и беларуски състезатели след войната в Украйна.

България ще играе срещу Армения и Беларус

След отказа на трите балтийски държави в турнира в Кранево ще участват шест национални отбора, разпределени в две групи. Българският женски национален тим попадна във втората група, където ще срещне Армения и Беларус. В първата група са Русия, Белгия и Косово.

Надпреварата е част от международната програма IHF Nations Trophy, чиято основна цел е да подпомага развитието на хандбала в държави, в които този спорт не е сред водещите.

Русия се завръща след петгодишна изолация

Руските национални отбори бяха отстранени от международния хандбал през март 2022 г. заради войната в Украйна. През юли 2026 г. IHF взе решение да възстанови правото на участие на Русия и Беларус в международните си състезания.

Дългото отсъствие обаче има сериозни последствия за руския национален отбор. Той загуби международния си рейтинг и ще трябва да започне завръщането си от по-ниските нива на хандбалната система. 

„След пет години забрана самите ние сме с нулев рейтинг и трябва отнякъде да започнем. Ако трябва да извървим този път, ще го направим“, коментира още Людмила Бодниева.

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