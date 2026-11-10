Данъчна измама за 206 млн. евро в Гърция: Един от издирваните избягал в България

Мащабно разследване за предполагаеми данъчни измами на стойност над 206 милиона евро се провежда в Гърция. Според информация на гръцката телевизия "Скай" един от издирваните по случая бизнесмени е избягал в България, а друг е заминал за Германия.

Двамата са напуснали Солун само няколко часа преди началото на мащабната полицейска операция в петък вечерта, съобщава телевизията, позовавайки се на свои източници.

Разследващите проверяват дали издирваните бизнесмени са били предварително предупредени за предстоящите арести. Към момента няма официално потвърждение за точното им местонахождение.

По случая досега са задържани 16 души. Седем от тях се явиха на 10 ноември пред следовател в Солун, а разпитите на останалите обвиняеми се очаква да продължат през следващите два дни.

Сред замесените в разследването има бизнесмени, счетоводители, адвокат и лица, за които се предполага, че са използвани като подставени управители на търговски дружества.

Според Независимата агенция за публични приходи на Гърция (AADE) предполагаемите щети за държавния бюджет и осигурителните фондове възлизат на 206,2 милиона евро.

От тази сума приблизително 138 милиона евро са свързани с неплатени данъци, а останалите 68 милиона евро представляват предполагаеми задължения за осигурителни вноски.

Разследването е започнало през април 2024 г. и е довело до разкриването на четири предполагаеми престъпни мрежи, които според властите са действали чрез стотици компании.

Схемата е включвала използването на фиктивни дружества и подставени управители, свързани с ресторанти, нощни заведения и други търговски обекти в Солун, Халкидики и различни райони на Гърция.

По данни на гръцките медии в материалите по делото фигурират около 1300 имена, сред които и на популярни спортисти. Самото присъствие на дадено име в материалите обаче не означава, че съответният човек е обвинен в престъпление.

Говорителката на гръцката полиция Константия Димоглиду заяви пред "Скай", че след издаването на необходимите заповеди за арест властите могат да използват международния обмен на информация, за да установят местонахождението на издирваните.

Това би позволило на гръцките служби да потърсят съдействие от компетентните органи в други държави, включително България и Германия, ако се потвърди, че заподозрените се намират на тяхна територия.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснена ролята на отделните участници в предполагаемата схема, както и дали двамата издирвани бизнесмени са получили предварителна информация за полицейската операция.

Към момента посочените финансови щети са предмет на разследване, а вината на обвиняемите не е установена с окончателен съдебен акт.