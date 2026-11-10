Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Данъчна измама за 206 млн. евро в Гърция: Един от издирваните избягал в България

Данъчна измама за 206 млн. евро в Гърция: Един от издирваните избягал в България
БТА

Гръцките власти разследват мащабна схема с фиктивни фирми и подставени лица. По случая са задържани 16 души, а двама издирвани бизнесмени са напуснали страната часове преди полицейската операция

Мащабно разследване за предполагаеми данъчни измами на стойност над 206 милиона евро се провежда в Гърция. Според информация на гръцката телевизия "Скай" един от издирваните по случая бизнесмени е избягал в България, а друг е заминал за Германия.

Двамата са напуснали Солун само няколко часа преди началото на мащабната полицейска операция в петък вечерта, съобщава телевизията, позовавайки се на свои източници.

Разследващите проверяват дали издирваните бизнесмени са били предварително предупредени за предстоящите арести. Към момента няма официално потвърждение за точното им местонахождение.

По случая досега са задържани 16 души. Седем от тях се явиха на 10 ноември пред следовател в Солун, а разпитите на останалите обвиняеми се очаква да продължат през следващите два дни.

Сред замесените в разследването има бизнесмени, счетоводители, адвокат и лица, за които се предполага, че са използвани като подставени управители на търговски дружества.

Според Независимата агенция за публични приходи на Гърция (AADE) предполагаемите щети за държавния бюджет и осигурителните фондове възлизат на 206,2 милиона евро.

От тази сума приблизително 138 милиона евро са свързани с неплатени данъци, а останалите 68 милиона евро представляват предполагаеми задължения за осигурителни вноски.

Разследването е започнало през април 2024 г. и е довело до разкриването на четири предполагаеми престъпни мрежи, които според властите са действали чрез стотици компании.

Схемата е включвала използването на фиктивни дружества и подставени управители, свързани с ресторанти, нощни заведения и други търговски обекти в Солун, Халкидики и различни райони на Гърция.

По данни на гръцките медии в материалите по делото фигурират около 1300 имена, сред които и на популярни спортисти. Самото присъствие на дадено име в материалите обаче не означава, че съответният човек е обвинен в престъпление.

Говорителката на гръцката полиция Константия Димоглиду заяви пред "Скай", че след издаването на необходимите заповеди за арест властите могат да използват международния обмен на информация, за да установят местонахождението на издирваните.

Това би позволило на гръцките служби да потърсят съдействие от компетентните органи в други държави, включително България и Германия, ако се потвърди, че заподозрените се намират на тяхна територия.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснена ролята на отделните участници в предполагаемата схема, както и дали двамата издирвани бизнесмени са получили предварителна информация за полицейската операция.

Към момента посочените финансови щети са предмет на разследване, а вината на обвиняемите не е установена с окончателен съдебен акт.

Още по темата

Взели капарото и изчезнали: Двама отиват на съд за измами с почивки в Гърция

Взели капарото и изчезнали: Двама отиват на съд за измами с почивки в Гърция

Телефонните измамници във Видинско отново се активизираха

Телефонните измамници във Видинско отново се активизираха

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Над 90 души са арестувани в Сърбия за две седмици, сред тях полицаи, държавни служители и бизнесмени

Над 90 души са арестувани в Сърбия за две седмици, сред тях полицаи, държавни служители и бизнесмени

Албания изрази съболезнования на България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

Албания изрази съболезнования на България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

Освободиха бабата на Ива Михайлова след 8 часа задържане в Северна Македония

Освободиха бабата на Ива Михайлова след 8 часа задържане в Северна Македония

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Водещи

Над 90 души са арестувани в Сърбия за две седмици, сред тях полицаи, държавни служители и бизнесмени

Над 90 души са арестувани в Сърбия за две седмици, сред тях полицаи, държавни служители и бизнесмени

  • Преди 5 минути
Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Протестът на 11 ноември ще бъде и за жертвите на "Тракия": "Трябва ни истинска промяна"

Протестът на 11 ноември ще бъде и за жертвите на "Тракия": "Трябва ни истинска промяна"

Капитанът на България е сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

Капитанът на България е сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

  • Преди 12 минути
Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки

Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки

  • Преди 13 минути
Светият Синод за трагедията на "Тракия": Вярваме, че с Божията помощ можем да предотвратим подобни трагедии

Светият Синод за трагедията на "Тракия": Вярваме, че с Божията помощ можем да предотвратим подобни трагедии

Албания изрази съболезнования на България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

Албания изрази съболезнования на България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

  • Преди 14 минути
Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

  • Преди 25 минути
МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

Мариан Маринов за катастрофите на "Тракия": Решаваща ще бъде експертизата

Мариан Маринов за катастрофите на "Тракия": Решаваща ще бъде експертизата

  • Преди 27 минути
Приключи срещата на Г-7 в Париж: Какво се разбраха лидерите?

Приключи срещата на Г-7 в Париж: Какво се разбраха лидерите?

  • Преди 32 минути
Жена за първи път пробяга 100 мили в Антарктида

Жена за първи път пробяга 100 мили в Антарктида

  • Преди 41 минути
Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

След двете тежки катастрофи: Болница в Добрич се присъедини към призива за помощ

След двете тежки катастрофи: Болница в Добрич се присъедини към призива за помощ

МВнР: Българските граждани да ограничат пътуванията си в части от Португалия заради бурята „Чарлз“

МВнР: Българските граждани да ограничат пътуванията си в части от Португалия заради бурята „Чарлз“

  • Преди 48 минути