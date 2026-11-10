Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Нова услуга за сигурност при банковите разплащания ще бъде въведена в България с цел ограничаване на грешните преводи и финансовите измами. Чрез механизма "Проверка на получателя“ банките ще установяват дали името на лицето или фирмата, към които се изпращат пари, съответства на посочения IBAN.

При установено несъответствие клиентът ще получава предупреждение, преди да потвърди превода. По този начин ще има възможност да провери въведените данни и да избегне изпращането на средства към погрешна банкова сметка.

Поетапното въвеждане на услугата започва на 1 декември 2026 г., а от 1 януари 2027 г. тя ще стане задължителна за всички банки. Това обясни доц. Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България, пред БНР.

Механизмът е известен в Европа като Verification of Payee (VoP) и вече се прилага в редица европейски държави. България го въвежда по-късно заради предоставената отсрочка, свързана с присъединяването на страната към еврозоната.

Новата система ще извършва автоматична проверка при банкови преводи в евро, като сравнява въведеното име на получателя с данните, свързани с конкретната банкова сметка.

Възможните резултати от проверката са четири - пълно съвпадение, частично съвпадение, липса на съвпадение или невъзможност за проверка поради временен технически проблем.

Ако например клиент изпраща пари на свой близък, но по погрешка въведе IBAN на друг човек, системата ще отчете несъответствието и ще го предупреди. При малка грешка в изписването на името е възможно да бъде отчетено частично съвпадение, което също ще даде възможност за повторна проверка.

Новата услуга ще бъде особено полезна при онлайн покупки, плащания към фирми и преводи по фактури.

Една от разпространените измамни схеми включва изпращането на фалшиви фактури или съобщения, според които дадена компания е променила банковата си сметка. По този начин измамниците се опитват да насочат плащанията към контролирани от тях сметки.

При подобен опит новият механизъм ще може да предупреди клиента, ако името на посочената компания не съответства на въведения IBAN.

Доц. Йоловски препоръчва при съмнение информацията да бъде проверявана и по друг канал - например чрез телефонно обаждане или директен контакт с действителния получател.

Допълнително внимание трябва да обръщат и хората, които използват запазени получатели в мобилното си банкиране с наименования като "мама", "наем“ или други лични обозначения. Важно е данните за действителния титуляр на сметката да бъдат коректни.

Проверката ще бъде безплатна за клиентите и ще отнема само части от секундата. Тя ще бъде интегрирана в стандартния процес на извършване на банков превод, без да изисква допълнителни действия извън необходимото потвърждение при евентуално несъответствие.

От банковия сектор уверяват, че новият механизъм няма да усложни разплащанията, а ще предостави допълнителна възможност за предотвратяване на грешки.

Въпреки това услугата не премахва напълно риска от финансови измами. Клиентите трябва да продължат да проверяват внимателно данните на получателя, особено при неочаквани искания за плащане или съобщения за промяна на банкова сметка.

Основната цел на новата система е потребителите да получават навременно предупреждение, преди да изпратят парите си към сметка, която може да не принадлежи на посочения получател.