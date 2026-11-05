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Двама загинали при нападение в двора на бизнес комплекс на "Ситибанк" в щата Флорида

Двама загинали при нападение в двора на бизнес комплекс на "Ситибанк" в щата Флорида
БТА

Четирима души са ранени

Въоръжен мъж се вряза с автомобил в двора на обширния бизнес комплекс на "Ситибанк" в Тампа, щата Флорида, и откри стрелба, като уби една жена, след което охранител да го простреля смъртоносно, предаде Асошиейтед прес. 

Шерифската служба на окръг Хилсбъро не посочи мотив за стрелбата, нито уточни дали нападателят и единствената му жертва са се познавали.

Атаката предизвикала паника сред служителите, след като заподозряният се врязал с колата си сред масите на открито, където хората обядвали, и след това започнал да стреля, заяви главният заместник-шериф Франк Лосат от шерифската служба. Той посочи, че по време на атаката 3200 души са били на работа в комплекса. 

Нападателят е прострелял жена, преди охранител да го спре в едно от кафенетата, уточни Лосат. Охранителят и нападателят са си разменили по няколко изстрела, преди охранителят да го убие, добави Лосат.

Имената на стрелеца и на убитата жена не бяха оповестени веднага. 

Лосат каза, че още четирима души са били откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им. Той не знаеше дали някой от тях е бил прострелян или ударен от автомобила на стрелеца, предава БТА.

Комплексът на "Ситибанк" в предградията на Тампа включва четири триетажни офис сгради, в които работят хиляди служители на банковия гигант. 

"Все още чувам този специфичен вид крясъци", каза той, "и, честно казано, все още се опитвам да го осмисля". 

Нападението се случи в ден, в който "високопоставени лица", които обикновено не работят в комплекса, са били там за "тримесечен преглед", уточни Дзиен. 

Заместник-шерифите започнали да пристигат в комплекса в рамките на минута след първото обаждане на полицията, каза Лосат. Реакцията била мащабна, като над 360 заместник-шерифи - много от които в тактическо облекло - се втурнали към мястото на нападението, където прекарали два часа и половина в претърсване и проверка на сградата, в която беше извършена стрелбата, както и на съседните офис сгради, каза Лосат. 

От "Ситигруп", чиято собственост е "Ситибанк", заявиха, че са "наясно с инцидента" в комплекса и сътрудничат на властите. 

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