Апелативният съд решава окончателно дали обвиняемият за убийството на Слави Бинев остава в ареста

Софийският апелативен съд ще реши днес, 5 ноември, дали турският гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на бизнесмена и бивш политик Слави Бинев, ще остане за постоянно в ареста. Заседанието е насрочено за 10:00 часа, а решението за мярката за неотклонение ще бъде окончателно.

На 27 октомври Софийският градски съд наложи на Темиз най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража". Според магистратите събраните доказателства обосновават предположение за извършено престъпление, като съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Убийството беше извършено на 24 октомври в дома на Слави Бинев в столичния квартал "Павлово". Според прокуратурата Темиз е произвел фаталния изстрел след възникнал конфликт, свързан с общ бизнес.

По данни от разследването съпругата на обвиняемия, Ния Темиз, е имала спор с архитект Калин Тихолов, а Бинев е трябвало да съдейства за разрешаването му.

След престъплението Еюп Темиз е задържан на автомагистрала "Тракия" при опит да напусне района на София. Според разследващите той е направил и опит да се освободи от оръжието, с което се предполага, че е извършено убийството.

Заедно с Темиз първоначално са задържани още двама мъже, които впоследствие са освободени и привлечени като свидетели по делото.

Прокуратурата се позовава на свидетелски показания и експертни доказателства в подкрепа на обвинението. Защитата оспорва правната квалификация на деянието и настоява да бъдат отчетени обстоятелствата около конфликта.

Днешното решение на Софийския апелативен съд ще определи дали Темиз ще остане зад решетките, докато продължава разследването. То няма да представлява произнасяне по вината му, която предстои да бъде установена в съдебен процес.