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Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Фарзад Золгхадри обяви, че приключва сътрудничеството си с родната федерация

Фарзад Золгхадри спира да работи с Българската федерация по таекуондо. Новината съобщи самият треньор само ден след погребението на президента на родната централа Слави Бинев. Той бе убит преди седмица в столичния квартал „Павлово". Бизнесменът бе човекът, който доведе у нас Золгходри и звездата на световното таекуондо Кимия Ализаде, която спечели бронзов медал от олимпийските игри в Париж за България през 2024 г.

България се сбогува със Слави Бинев: Близки, приятели и колеги му отдават последна почит

„Всяко начало има своя край", пише иранецът в социалните мрежи.

„Днес взех решение да обявя края на сътрудничеството си с Българската федерация по таекуондо. Сътрудничество, което за мен никога не е било просто професионален ангажимент, а мисия, голямо предизвикателство и обща мечта за изграждането на едно различно бъдеще за българското таекуондо.

Този път започна с доверието и подкрепата на човек, изиграл изключително важна роля за създаването и развитието на този проект - г-н Слави Бинев. Той повярва в тази визия, гласува ми доверие и ми даде възможност да работим заедно за постигането на големи цели.

По време на работата ми като старши треньор на националния отбор на България по таекуондо вложих всичките си знания, опит и енергия в изграждането на силен състав, развитието на състезателите, повишаването на техническото ниво и постигането на значими резултати.

За съжаление, с кончината на г-н Слави Бинев загубихме и движещата сила, и най-големия поддръжник на този проект. Вярвам, че има хора, които действително са незаменими. Бих искал да изразя искрената си благодарност към всички състезатели, които ми гласуваха доверие, към колегите, с които работих рамо до рамо, и към всеки, който беше част от този път.

Затварям тази страница с гордост от постигнатото, с тъга за мечтите, които останаха неосъществени, и с дълбоко уважение към паметта и наследството на г-н Бинев", пише още треньорът в официалните си канали в социалните мрежи.

Иранецът зае поста през 2020 г., когато бълграската и иранската федерации постигнаха договорка за сътрудничество. Золгхадри напусна родината си заради проблеми с властите в страната.

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