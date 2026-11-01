Българите в Сърбия гласуват, образуваха се опашки пред секция в Цариброд

Гласуването на втория тур на президентските избори в България протича спокойно в секциите в Сърбия, като в Цариброд се е образувала опашка от желаещи да упражнят правото си на глас. Въпреки струпването на избиратели, напрежение няма.

За първи път в Цариброд, където живее значителна част от българското национално малцинство в Сърбия, бяха разкрити две избирателни секции още на първия тур, проведен на 25 октомври.

До момента в двете секции в града са гласували над 650 души. В едната от тях е осигурено машинно гласуване.

В българското посолство в Белград своя вот са дали 125 души, а в консулството в Ниш – над 100. Повече от 100 избиратели са гласували и в новооткритата секция в Пирот.

В Босилеград броят на гласувалите надхвърля 60 души, докато в село Звонци, община Бабушница, са отчетени 25 гласа.

На първия тур на президентските избори в Сърбия са гласували общо 1578 български граждани.