Новини
Търси
Подкаст
Политика

Българите в Сърбия гласуват, образуваха се опашки пред секция в Цариброд

Българите в Сърбия гласуват, образуваха се опашки пред секция в Цариброд
БТА

Над 650 души са гласували в двете секции в Цариброд, а изборният ден в страната протича спокойно

Гласуването на втория тур на президентските избори в България протича спокойно в секциите в Сърбия, като в Цариброд се е образувала опашка от желаещи да упражнят правото си на глас. Въпреки струпването на избиратели, напрежение няма.

За първи път в Цариброд, където живее значителна част от българското национално малцинство в Сърбия, бяха разкрити две избирателни секции още на първия тур, проведен на 25 октомври.

До момента в двете секции в града са гласували над 650 души. В едната от тях е осигурено машинно гласуване.

В българското посолство в Белград своя вот са дали 125 души, а в консулството в Ниш – над 100. Повече от 100 избиратели са гласували и в новооткритата секция в Пирот.

В Босилеград броят на гласувалите надхвърля 60 души, докато в село Звонци, община Бабушница, са отчетени 25 гласа.

На първия тур на президентските избори в Сърбия са гласували общо 1578 български граждани.

Още по темата

Слаба избирателна активност сред българите в Австрия на втория тур на президентските избори

Слаба избирателна активност сред българите в Австрия на втория тур на президентските избори

По-слаба избирателна активност сред българите в Брюксел на втория тур

По-слаба избирателна активност сред българите в Брюксел на втория тур

130 българи гласуваха в Северна Македония до обяд, активността е по-ниска спрямо първия тур

130 българи гласуваха в Северна Македония до обяд, активността е по-ниска спрямо първия тур

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

24,62% е изборателната активност в 23-ти район в София в 16 ч.

24,62% е изборателната активност в 23-ти район в София в 16 ч.

Водещи

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

  • Преди 2 минути
По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

  • Преди 5 минути
В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

Гърция купува военни самолети от Португалия

Гърция купува военни самолети от Португалия

  • Преди 13 минути
Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

  • Преди 18 минути
Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

  • Преди 19 минути
Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

  • Преди 19 минути
Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

  • Преди 28 минути
ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

  • Преди 36 минути
След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

  • Преди 39 минути
Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

  • Преди 43 минути
Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

  • Преди 44 минути