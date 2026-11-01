130 българи гласуваха в Северна Македония до обяд, активността е по-ниска спрямо първия тур

Гласуването на втория тур на президентските избори в Северна Македония протича без нарушения и при по-ниска активност спрямо първия тур. До 11:00 часа местно време (12:00 часа българско) в седемте избирателни секции в страната са гласували общо 130 български граждани, показват данните на секционните избирателни комисии.

Най-голям брой гласували е отчетен в посолството на България в Скопие, където своя вот са дали 42 души. В Охрид са гласували 18 души, а в Струмица и Кавадарци – по 15. В Кочани са отчетени 14 гласа, а в Генералното консулство на България в Битоля и в Прилеп – по 13. Данните са съобщени от БТА.

За сравнение, към същия час на първия тур преди седмица гласувалите български граждани са били 141.

Изборният ден в Северна Македония ще продължи до 20:00 часа местно време (21:00 часа българско).