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Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла
Facebook/ Bulgarian Wrestling Federation

Сослан Фарниев на българския борец обяви края на съвместната им работа и му пожела успех

Сослан Фарниев обяви, че приключва работата си със Семен Новиков. Треньорът съобщи, че тригодишният му договор с българския национал е изтекъл, и пожела успех на световния и олимпийски шампион.

„Тригодишният работен договор приключи! Официално обявявам, че приключих работата си с Новиков! Желая ви още успех, тази глава приключи, нека продължим“, написа Фарниев.

Под негово ръководство Новиков постигна най-големите успехи в кариерата си. Българският борец спечели олимпийската титла в категория до 87 килограма класически стил в Париж през 2024 година, а преди дни триумфира и на Световното първенство в Астана.

И двата финала завършиха с победа на Новиков над иранеца Алиреза Мохмадипиани. След тях Фарниев спази традицията да тръшва своя възпитаник при празнуването на успеха.

Засега не е обявено кой ще води подготовката на Новиков след раздялата с Фарниев.

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