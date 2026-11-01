Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Сослан Фарниев обяви, че приключва работата си със Семен Новиков. Треньорът съобщи, че тригодишният му договор с българския национал е изтекъл, и пожела успех на световния и олимпийски шампион.

„Тригодишният работен договор приключи! Официално обявявам, че приключих работата си с Новиков! Желая ви още успех, тази глава приключи, нека продължим“, написа Фарниев.

Под негово ръководство Новиков постигна най-големите успехи в кариерата си. Българският борец спечели олимпийската титла в категория до 87 килограма класически стил в Париж през 2024 година, а преди дни триумфира и на Световното първенство в Астана.

И двата финала завършиха с победа на Новиков над иранеца Алиреза Мохмадипиани. След тях Фарниев спази традицията да тръшва своя възпитаник при празнуването на успеха.

Засега не е обявено кой ще води подготовката на Новиков след раздялата с Фарниев.