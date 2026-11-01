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В 2 секции във Варненско преминаха на хартиено гласуване

В 2 секции във Варненско преминаха на хартиено гласуване
БТА

Минимален ръст има в избирателната активност

Няма регистрирани сериозни изборни нарушения във Варненско, но в две секции се премина на изцяло хартиено гласуване, предава НОВА.

Изборният ден във Варна започна без проблеми, съобщиха от Районната избирателна комисия.

Във Варна има минимален ръст има в избирателната активност - от 5% на 6 на сто. 

На Морската гара времето до края на изборния ден ще се отмерва от слънчевия часовник. Той е винаги точен, защото не се задвижва от батерия, а от слънцето. 

 

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