461 сигнала за нарушаване на изборното законодателство са получени до 14:30 ч.

461 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите са получени до 14:30 ч., сочат данни на Ситуационния център.

От пресцентъра на МВР допълват, че изборният ден протича нормално.

Най-много са получените сигнали в Областната дирекция (ОД) на МВР - Бургас – 99, ОД на МВР - Враца – 70 и ОД на МВР - Стара Загора – 46.

От всички сигнали 318 са за купуване на гласове, 49 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 93 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 10 наказателни производства (две в ОД на МВР - Кюстендил и Шумен и по едно в СДВР, ОД на МВР - Варна, Кърджали, Перник, Русе и Стара Загора), като от тях шест са разследвани по общия ред и четири са бързи производства.

Съставени са 1872 предупредителни протокола, като най-много са в СДВР – 438, ОД на МВР Пловдив – 276 и ОД на МВР Пазарджик – 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 352 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и са задържани 10 лица. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК, съобщиха още от МВР.