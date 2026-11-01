Три пъти по-ниска избирателна активност в Босилеград спрямо първия тур

Избирателната активност в Босилеград е значително по-ниска на втория тур на президентските избори в сравнение с първия. До 14:00 часа в секцията в сръбския град са гласували около 80 души, а изборният ден протича спокойно и без нарушения.

За сравнение, по същото време на първия тур преди седмица в урната вече са били пуснати около 200 бюлетини. Тогава общият брой на гласувалите в Босилеград е достигнал 321 души.

Българските граждани в Сърбия могат да упражнят правото си на вот в общо седем избирателни секции в страната.

Гласуването започна в 07:00 часа и трябва да приключи в 20:00 часа местно време (21:00 часа българско). Ако след този час пред секцията все още има негласували избиратели, изборният ден може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 часа сръбско време.

За да гласуват, българските граждани трябва да представят валиден документ за самоличност. Тези, които не са предварително включени в избирателните списъци, попълват декларация по образец на място.

На първия тур в Сърбия своя вот са дали общо 1578 български граждани.