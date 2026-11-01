След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Малко над 4500 гласа на първия тур, взаимни обвинения и различни планове за бъдещето. В деня на президентския балотаж Ваня Великова и Панайот Кючуков разказаха пред NOVA как оценяват участието си в изборите, защо отношенията им са се обтегнали и дали възнамеряват отново да се включат в политиката.

Двамата се явиха като кандидатпрезидентска двойка на първия тур, но след края на кампанията вече имат сериозни разногласия за това чия е заслугата за получените гласове.

Панайот Кючуков, призна, че е безработен. Той смята, че почти цялата подкрепа е била насочена лично към него. „Доволен съм много от този резултат. От тези 4500 гласа 4380 са най-вероятно за мен“, коментира той. Като аргумент посочи активността си в социалните мрежи и разговорите със свои последователи, включително българи, живеещи в Канада и Съединените щати.

Според Кючуков именно той е провел основната част от предизборната кампания. Той изрази съжаление, че Великова не му е отстъпила мястото на кандидат за президент. „Нейната грешка, единственото, за което малко я нападам, е, че не отстъпи аз да бъда кандидатът за президент“, заяви той.

Ваня Великова обаче категорично отхвърли твърдението, че гласовете са били основно за нейния партньор. „Той само ходи по медии, по институции, по телевизии и обяснява как е трябвало да се кандидатира без мен, как щял да стане президент, ама закъснял. Как бил по-популярен от мен и по-известен“, коментира тя.

По думите ѝ познати непрекъснато ѝ разказват за изявленията на Кючуков в социалните мрежи. „Това е пълна простотия. Мен цяла България ме познава“, заяви Великова.

Тя призна, че е очаквала значително по-добър изборен резултат и дори е вярвала, че може да стигне до балотаж. „Като видях, че не съм първа или втора, какво повече да гледам? Като не съм на балотаж“, разказа тя за изборната нощ.

Великова посочи, че е получила подкрепа от избиратели в Кърджали и Бургас. Според нея част от гласовете в Кърджали се дължат на популярността ѝ сред хората от турски произход.

Попитана дали съжалява за избора си на кандидат за вицепрезидент, тя призна, че е обмисляла и друг партньор - Георги Марков, с когото се познава от телевизионния формат „Биг Брадър“.

Въпреки разочарованието от отношенията между двамата Кючуков не изключва ново участие в избори. Той обмисля да се кандидатира за общински съветник при следващите местни избори. „Да се пробвам за общински съветник, да направя една следваща крачка“, каза той.

Кючуков разказа, че в момента е безработен и е регистриран в Бюрото по труда. Възнамерява да се посвети на социалните мрежи и създаването на съдържание в TikTok. „За мен беше един голям празник. Много пъти вървя по улиците, свирят коли: „Пацо президент!“. Крещят, викат“, сподели той за преживяванията си по време на кампанията.

Ваня Великова, от своя страна, заяви, че не планира нова политическа кандидатура. По думите ѝ е получавала предложения да се кандидатира за кмет на Габрово, но няма подобни амбиции. „Смятам вече, че всеки трябва да поеме по своя път“, заяви тя.

Вместо към политиката Великова възнамерява да насочи усилията си към музикалните изяви. „Продължавам ударно с кариерата си. Идва банкетно време, идва декември“, каза тя.

В деня на втория тур Ваня Великова отказа да застане зад някой от двамата останали кандидати. „Не агитирам. Не подкрепям нито един от двамата. Не знам какво ще стане“, заяви тя.

Така след първия си опит в президентската надпревара Великова и Кючуков гледат в различни посоки - тя към музикалната сцена, а той към социалните мрежи и евентуална нова политическа кандидатура.