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Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир
АП/БТА

Двете воюващи страни обявиха споразумението на 23 октомври, като то стана възможно благодарение на посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Папа Лъв Четиринадесети изрази надежда, че успешното сътрудничество между Русия и Украйна по време на локалното примирие в град Олешки може да постави основите на по-сериозни стъпки към постигането на мир. Това предаде Ройтерс по повод временното спиране на огъня в контролирания от Москва град в Херсонска област.

Двете воюващи страни обявиха споразумението на 23 октомври, като то стана възможно благодарение на посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и допълнителната дипломатическа намеса на Светия отец. Основната цел на хуманитарната пауза бе евакуацията на цивилни и доставката на храна и лекарства в града, който страда от остър недостиг на продоволствие. 

По време на неделната си молитва „Ангел Господен“ на площад „Св. Петър“ в Рим Светият отец коментира ситуацията. "В Олешки беше проведена хуманитарна операция, за да бъде оказана помощ на мирните жители на града. Надявам се сътрудничеството между двете страни, което направи възможно този хуманитарен жест, да ги насърчи да започнат диалог и да доведе до нови, конкретни инициативи за мир", заяви той.  

Междувременно украинският държавен глава Володимир Зеленски обяви, че преговарящите делегации планират нова среща в близките дни. Преди това, на 16 октомври, папа Лъв Четиринадесети проведе последователни разговори както със Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин. По време на тези разговори Путин изрази подкрепа за ватиканската инициатива за подпомагане на цивилните в Олешки и пое ангажимент за съдействие. 

Във вторник външният министър на Светия престол архиепископ Пол Ричард Галахър обясни, че макар папата да е разговарял с лидерите на Русия и Украйна, Ватиканът не е бил пряк участник в договарянето на шестдневната хуманитарна пауза.

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