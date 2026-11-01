Зимата настъпва в Хърватия: Първият сняг вече покри планинските райони

Първият сняг за сезона вече покри части от Хърватия. Снеговалежи са регистрирани в района на Завижан и Горски Котар, съобщава вестник „Вечерни лист“.

Валежите започнаха рано тази сутрин, след като през уикенда в по-голямата част от страната паднаха дъждове, а в южните райони имаше и гръмотевични бури.

Според прогнозата на Държавния хидрометеорологичен институт на Хърватия (DHMZ) предстои нова вълна от валежи, която на места ще бъде интензивна и придружена от гръмотевици. В хълмистите и планинските райони се очакват дъжд, примесен със сняг, и по-продължителни снеговалежи.

Вятърът ще бъде умерен до силен от североизток, а по Адриатическото крайбрежие се очакват силни ветрове и бурни пориви.

През следващите дни температурите ще продължат да се понижават. В понеделник, 2 ноември, времето ще остане предимно облачно и мрачно. Минималните температури ще достигат до 9 градуса, а максималните ще бъдат около 14 градуса по Целзий.

По-сериозно застудяване се очаква през следващата седмица, когато в по-високите части на страната ще се установят типични зимни условия с продължителни снеговалежи.