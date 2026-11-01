Военни колони с техника ще преминават по пътищата в страната до 14 ноември

Военна техника и военнослужещи ще се придвижват по републиканската пътна мрежа в периода от 2 до 14 ноември. Движението е свързано с участието на формирования от Съвместното командване на силите в предварително планирана съвместна подготовка.

Военните колони ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.