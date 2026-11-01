Социолози: Избирателите на Костадинов се пренасочиха към Йотова, а тези на ГЕРБ – към Гюров и Кандев

Социолозите Геновева Петрова и Добромир Живков от „Алфа Рисърч“ коментираха пренареждането на електоралните нагласи между двата тура на президентските избори.

Петрова отбеляза, че голяма част от избирателите на Костадин Костадинов са подкрепили Илияна Йотова на балотажа.

Добромир Живков посочи повишаване на избирателната активност сред симпатизантите на ГЕРБ, като основната част от тях са подкрепили двойката Гюров – Кандев.

По отношение на ДПС той отбеляза, че не се наблюдава особено повишаване на активността сред избирателите на партията.

По данни на агенция "Алфа Рисърч" - двойката Илияна Йотова- Кирил Вълчев печели с 52.5% срещу 43.4% за Андрей Гюров- Георги Кандев.

Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.

На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.